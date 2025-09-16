ポストシーズンでのドジャース・大谷翔平投手（３１）の投手起用法が議論される中、運営部長のアンドリュー・フリードマン氏は「彼が我々の先発投手になることを期待している。ナ・リーグで最高の先発投手の１人だ」と先発起用を予定していると、米メディア「ＬＡタイムス」が伝えている。大谷をめぐってはロバーツ監督も「今のところは彼を先発投手として見ている」としているが、フリードマン氏は一方で「１０月には予測で