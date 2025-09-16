自民党の小林鷹之元経済安全保障担当相が１６日、都内で記者会見し、総裁選の政策を発表した。働く世代を意識して定率減税の実施を訴えた。小林氏は冒頭、１年前の総裁選に破れて以降、「全国各地に足を運んで特に３０代、４０代の現役世代からいろいろな話をうかがう中で悲鳴にも似た怒りの声が、自民党に対する声が日に日に膨らんでいくのを肌身で感じました」と話した。続けて、「そして選挙に負けた。もう崖っぷちなん