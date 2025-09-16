JRÀ¾ÆüËÜ JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å2»þ15Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô²ÏÊÕ¤ÎJRÉ±¿·Àþ¤ÎÈþºîÂçºê±Ø¤ÈÅìÄÅ»³±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¡Ê1Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Î±¿Å¾»Î¤¬ÀþÏ©¾å¤ËÌÚ¤Î»Þ¤òÈ¯¸«¤·¡¢µÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ÉáÄÌÎó¼Ö¤ÏÌÚ¤Î»Þ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ3¿Í¤È¾è°÷1¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ JR¤¬ÌÚ¤Î»Þ¤òÅ±µî¤·¡¢¸á¸å2»þ55Ê¬¤´¤í¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É±¿·Àþ¤Î2ËÜ¡Ê¾å¤ê1ËÜ¤È²¼¤ê1ËÜ¡Ë¤ËºÇÂçÌó40Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£