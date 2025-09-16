【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 先週初めの石破首相退陣報道を受けた円売りで先々週高値を超える8円43銭台を付けた後、円全般の買いに8円37銭を付けた。すぐにランド高円安に転じると、高値を大きく更新して上昇。ポイントとされた8円50銭手前の売りをこなし、8.522と、1月初めに付けた年初来高値8.525に迫る動きとなった。 米株高をきっかけとしたリスク選好の新興国通貨買いに加え、米国の利下げ期待拡