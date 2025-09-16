豪ドル円、NZドル円は円買いが優勢＝オセアニア為替概況 豪ドル、NZドルともに対ドルでは動きに欠ける展開。豪ドルドルは朝からのレンジが0.6660-0.6676に留まっている。NZドルドルは0.5956-0.5975となっている。米FOMCを前に対ドルでの動きに慎重な姿勢が見られる。 豪ドル円は午前の98円39銭から97円90銭まで下げた。円全面高が重石。積極的な利下げ姿勢を示すとみられるミランCEA委員長が上院本会議でFRB理事として承認