2023Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂ¿ËàÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤é»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï2023Ç¯12·î¡¢Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Î¸¶Í£Ç·¤µ¤ó¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÀ¾¹âÉñÈï¹ð¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¤Ï²£ÉÍÃÏºÛ¤ÇÀ¾¹âÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢À¾¹âÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ