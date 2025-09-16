Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÉðÅÄ°ì¹À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»±²¼3A¤Ç¤Î5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡£ÅÏÊÆ¸å¼«¸ÊºÇÂ®100¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦9¥­¥í¡Ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê