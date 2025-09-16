トルコ軍艦「エルトゥールル号」の慰霊碑前で行われた追悼式典＝16日午前、和歌山県串本町和歌山県串本町沖でオスマン帝国（現トルコ）の軍艦「エルトゥールル号」が沈没してから135年となった16日、同町の慰霊碑前で追悼式典が開かれた。約150人が参列し、オウズハン・エルトゥールル駐日トルコ大使や田嶋勝正町長らが献花し、犠牲者に祈りをささげた。エルトゥールル号は1890年9月16日、台風のため串本町沖で沈没し、乗組員5