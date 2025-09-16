「ドジャース５−６フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）終盤に２度追いつきながらも延長戦の末に敗戦。ドジャース・ロバーツ監督は大きなため息をついた後「両チームとも最後まで粘り強く戦ったと思う。エメットは素晴らしい投球を見せてくれた。ベストの速球ではなかったかもしれないが、制球は非常によかった。持てるもの全てを出し切ってくれた」と２番手で好投したシーハンをたたえた。この日はシュワバー、ハーパーら