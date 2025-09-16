俳優の庄司浩平と平井亜門が16日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深0：12〜）の公式SNSに登場。2人の仲むつまじいオフショットが公開された。【写真】「田中界隈かわいいランキング殿堂入り」仲良し2ショットの“同僚”庄司浩平＆平井亜門公式SNSでは、「慶司（#庄司浩平）と田中（#平井亜門）の2ショットをお届け 設定は冬ですが、撮影は暑い中行なっていたので裏側では半袖＋手持ち扇風機…！」