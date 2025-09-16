º£Ç¯7·î¤È8·î¤Î2¤«·î´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³³ÙÁøÆñ¤Ï808·ï¤Ç¡¢Åý·×¤¬»Ä¤ë1968Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Ù»¡Ä£¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯7·î¤È8·î¤Î2¤«·î´Ö¤ÎÁ´¹ñ¤Î»³³ÙÁøÆñ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê148·ïÁý¤¨¤Æ808·ï¡¢ÁøÆñ¼Ô¤â181¿ÍÁý¤¨¤Æ917¿Í¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅý·×¤¬»Ä¤ë1968Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁøÆñ¼Ô¤Î¤¦¤Á»àË´¤Ï48¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ï6¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÁøÆñ¼Ô¤Î89.2%¤¬ÅÐ»³¤ä¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¡¢ÂôÅÐ¤ê¤Ê¤É¤ÎÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È