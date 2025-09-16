【モデルプレス＝2025/09/16】俳優の高橋克典が15日、オフィシャルブログを更新。16歳の息子と浅草で焼肉を楽しみ、夜の街を散策した父子水入らずの時間を公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】高橋克典「口元そっくり」と話題のイケメン息子◆高橋克典、16歳息子と浅草へ高橋は「昨日」と題してブログを更新。「我が家の料理長は趣味の世界にお出かけ」と切り出し、「よって息子を浅草の焼肉屋に連れて行った」と報告する