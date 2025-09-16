今夏の甲子園で初優勝を飾った沖縄尚学が初の夏春連覇に向けて９月２０日開幕の秋季沖縄県大会の２回戦から“出陣”する。秋から最上級生となった末吉良丞（りょうすけ）＆新垣有絃（ゆいと）の２年生投手コンビは健在だ。記録的な猛暑となった夏を制して、さらに自信は深まっている。比嘉公也監督（４４）による指導、采配だけでなく、伊志嶺大吾部長（４１）は、もう一つ要因があったと指摘した。「各選手の、体に対するケア