女優のソフィア・ベルガラ（５３）が、アレルギー症状により１４日に開催されたエミー賞授賞式の欠席を余儀なくされた。会場となったロサンゼルスのピーコック・シアターへ向かう車に乗り込もうとしたところ、アレルギー症状に襲われ、そのまま緊急治療室へと向かったという。 【写真】アレルギー症状が顔面に ソフィアは左目が腫れた写真をインスタグラムに投稿、欠席の理由をこう説明