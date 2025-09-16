新型チャレンジャーが動き出すラインメタルBAEシステムズランド（RBSL）は2025年9月11日、開発中の新型主力戦車「チャレンジャー3」の機動試験が完了したと発表しました。【戦車っぽくなってきた！】これが、全力疾走する「チャレンジャー3」です（写真）この試験の目的は、車両の騒音や振動に関するデータを収集し、乗員への影響や、試作車両内に搭載された弾薬に対する振動の影響を調査することにありました。試験には、経