£¸Æü¡¢Îï¹¾»Ô¶ÌÎµÀã»³É÷·Ê¶è¤Î±À¿ùÄÚ¡£¡ÊÎï¹¾¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿½ù½Ó¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÎï¹¾9·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾ÊÎï¹¾»Ô¤Ï½©¤ò·Þ¤¨¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©±«¤¬Áû¤¬¤·¤µ¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢ÀÐ¾ö¤ä²È²°¡¢¼ùÌÚ¡¢¸Ð¡¢ÁðÃÏ¤Þ¤Ç¤â¤¬À¶¤¯À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÍå½ÕÌÀ¡¢Ãú¶Å¡Ë£¸Æü¡¢Îï¹¾»Ô¶ÌÎµÀã»³É÷·Ê¶è¤Î±À¿ùÄÚ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Îï¹¾¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿½ù½Ó¡Ë£¸Æü¡¢Îï¹¾¸Å¾ë¤Î°ì³Ñ¡£¡ÊÎï¹¾¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿½ù½Ó¡Ë£¸Æü¡¢Îï¹¾»Ô¤ÎÍõ·îÃ«¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¼Ì¿¿