キッコーマンソイフーズは豆乳飲料のラインアップを強化する。「豆乳飲料カフェモカ」と「豆乳飲料杏仁豆腐」を8月25日から発売。「砂糖不使用豆乳飲料アーモンド」と「豆乳＋食物繊維」を9月22日から投入する。4品ともに200㎖紙パック、税別希望小売価格110円。「カフェモカ」は定番カフェメニュー「カフェモカ」の味わいを再現した。コーヒーのほろ苦さとチョコレートの甘さがマッチした味わい。パッケージは、華やかなピ