¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ØNew Balance for emmi¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷À­¤é¤·¤µ¤äÅÔ²ñÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡¢emmi¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¡ØNew Balance for emmi¡Ù¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó