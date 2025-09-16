大阪・関西万博は、閉幕まで残り1ヶ月弱。10月13日の閉幕までに「駆け込み」で行こうと、入場者数は日に日に増え、その入場予約の「枠」を取るのすら困難な状況になってきた。会場内は当然のことながら、人・人・人で大混雑。それでも少しでも楽しむ方法を、万博を15回以上訪れた筆者が伝授する。できれば「9時」予約、無理なら潔く昼過ぎから行く万博の入場は「9時」「10時」「11時」「12時」「17時」の5つの時間帯で予約できる。