イスラエル軍の照明弾がガザ地区北部の破壊された建物の上を漂う様子。写真は１５日にイスラエル南部から撮影されたもの/Leo Correa/AP（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区ガザ市への地上侵攻を開始した。イスラエル当局者２人が１６日未明、ＣＮＮに明らかにした。侵攻はガザ市郊外で始まった。イスラエル軍はここ１週間、空爆を激化させ、高層ビルの破壊を加速させてきた。当局者の１人は、地上侵攻は当初「段階を分