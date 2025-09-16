バンダを先発に起用も1死で降板【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズ戦で延長タイブレークの末敗れた。この日、先発にはオープナーでアンソニー・バンダ投手を起用したが、1死しかとれず、1本塁打1四球で降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「起用したい投手を起用した。それでも、毎回上手くいくとは限らない」と振り返った。フィリーズ