女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第１２２話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）を訪ねてやってきた男性。岩男の息子・和明（濱尾ノリタカ）だった。嵩と八木（妻夫木聡）は、岩男が亡くなった経緯を伝えた。和明は「なぜ、なついていた子どもが父の命を？」と理解できず…。八木は、ゲリラ討伐で日本兵に両親を殺され