¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®¹âºÛ¤Ï15Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é²òÇ¤¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÇ¤¤ò°ì»þÅª¤Ëº¹¤·»ß¤á¤ë¤È¤·¤¿°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®¹âºÛ¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Î²òÇ¤¤ò°ì»þÅª¤Ëº¹¤·»ß¤á¤¿Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¾åÁÊ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¡¢°ì¿³¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¥¯¥Ã¥¯»á¤ÏÅöÌÌ¡¢Íý»ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢9·î16Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï