廃棄物を価値あるものへと変換し、ウェルネスと医療分野に革新をもたらすアイスランドの二大企業。「地熱エネルギーとミネラル豊富な海水から生まれた奇跡のスパ」として知られるブルーラグーンと、漁業で得られる魚皮を再利用し再生医療に応用するバイオテクノロジー企業ケレシスによるトークセッション「From Waste to Value：無価値なものに価値を見出す」が北欧パビリオンにて開催されました。