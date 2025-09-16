私（ユミコ、40代）は夫（セイジ、40代）と息子（ヒロキ、高校1年生）との3人暮らし。娘（ミユ、大学1年生）は大学進学を機に家を出ました。息子は元々運動神経がよく、中学1年生の途中までは学校のテストでもかなりいい成績を収めていました。しかし中学1年生の後半になると、学校を休む頻度が増えていきました。そして進級とともにほとんど学校へ行かなくなり、高校生になった今も不登校のままです。息子は中学生のときから不登