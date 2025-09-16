山梨大発のベンチャーで一般社団法人の「小さな水」（甲府市）が、水路や沢などの水を浄化して生活用水に変える「可搬型小型造水機」を開発した。能登半島地震の支援に携わった経験から、既存装置を軽量化し、キャリーケースで持ち運びできるよう改良した。同法人は「インフラ維持が課題となる過疎地域などで広めたい」としている。（甲府支局菅原智）水路や沢の水を浄化し生活用水に山梨大で水質汚染などを研究する西田継教