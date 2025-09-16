¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç³¹¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ËÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç³¹¥Ö¥éFANTASTICS¤Ï¡¢9·î14¡¦15Æü¤ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¤Ö¤é¤ê 2Æü