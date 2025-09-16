お笑いトリオ「ロバート」馬場裕之（46）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。料理好きになったきっかけを明かした。料理のYouTubeなどが注目され、料理芸人としても知られる馬場。冒頭「一応芸人やってたんですけど最近食事路線に行っちゃって。芸人の仕事全くやってないので、今日とかしゃべる仕事めっちゃ緊張するんすよ」と苦笑いで近況を語った。さらにMCの女優でタレントのMEG