◇MLB ブレーブス11-3ナショナルズ(日本時間16日、ナショナルズ・パーク)ナショナルズの小笠原慎之介投手がブレーブス戦にリリーフ登板し、2回2失点の内容でした。8月のメジャー再昇格後はリリーフでの起用が続いている小笠原投手。8月末からは2試合連続で1イニングを2奪三振無失点に抑えるなど好投していましたが、9月に入ってから暗転。9日のマーリンズ戦では2本のホームランを浴びて5失点を喫するなど、直近3試合で連続失点して