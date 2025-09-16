7¡¢8·î¤ËÁ´¹ñ¤Çµ¯¤­¤¿»³³ÙÁøÆñ¤Ï808·ï¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Ï917¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅý·×¤¬¤¢¤ë1968Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÁøÆñ·ï¿ô¤ÏÄ¹Ìî¡¢ÉÙ»³¡¢»³Íü¤Î½ç¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£