雑誌「スピン」第13号（河出書房新社）が9月26日に発売される。 【写真】雑誌「スピン」第13号・目次を見る ポール・コックスの絵と共に「表紙」を飾るのは、作家の山尾悠子のことば。表紙の「紙」は柔らかな光沢を湛えた「きらびき」。和紙を装飾する技法「雲母引（きらび）き」に着想を得てつくられている。 一穂ミチ、恩田陸、澤田瞳子、堂場瞬一、藤沢周といった小説連載陣に加えて、4本の短篇を収録。巻頭を