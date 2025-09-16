16日15時現在の日経平均株価は前週末比222.63円（0.50％）高の4万4990.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1144、値下がりは414、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を58.08円押し上げている。次いで東エレク が41.02円、ＴＤＫ が23.30円、ディスコ が22.15円、信越化 が19.92円と続く。 マイナス寄与度は51.86円の