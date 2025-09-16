米アップルがこのほど発表した最新スマートフォン「iPhone17」をめぐり、中国メディアの第一財経は15日、「正式発売前から公式価格を下回っている」と報じた。記事によると、今月19日の発売を前に、iPhone17は電子商取引（EC）プラットフォーム上ですでに公式価格を下回る価格となっている。大手の拼多多（ピンドゥオドゥオ）はiPhone17シリーズに補助を適用し、iPhone17 256GBのクーポン利用後の価格は5099元（約10万5000円