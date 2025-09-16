16日に放送されたフジテレビ系情報番組『サン!シャイン』(毎週月〜金曜8:14〜)で、同局の地上波とFODで放送・配信されるドラマ『102回目のプロポーズ』に出演する武田鉄矢と企画の鈴木おさむ氏が、見どころなどを語った。武田鉄矢本作は、鈴木氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から『101回目のプロポーズ』続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして制作される。『