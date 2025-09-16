吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）が、6月6日の初日から16日までの102日間で興行収入（興収）142億7273万1300円、動員1013万5998人を記録した。配給の東宝が16日、発表した。8月17日までの公開73日間で、興収105億3903万3400円、動員747万3454人を記録し、邦画実写では興収173億5000万円の03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）以来、22年ぶりに興収100億円を突破。8月21