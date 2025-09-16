救援陣がリード守れず惜敗【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦に延長10回、5-6で敗れた。9回にアンディ・パヘス外野手の同点ソロで追いついたが、延長戦で突き放された。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「全力を尽くしてくれた」とナインを責めなかった。この日は左打者対策としてサウスポーのバンダが先発したが、左打