7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¡¢¸ø³«60Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ330²¯5606Ëü6300±ß¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø³«60Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï2304Ëü2671¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï680²¯1524Ëü3965±ß¡¢Îß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï5500Ëü4375¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´´Õ¾ÞÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å