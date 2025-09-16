OpenAIとハーバード大学の経済学者であるデビッド・デミング氏らが共同で、ChatGPTの利用動向に関するこれまでで最大規模の調査結果を発表しました。この調査は150万件の会話データを分析したもので、ChatGPTが仕事における生産性向上と個人の利益の両面で経済的価値を生み出している実態を明らかにしています。How People Use ChatGPT | NBERhttps://www.nber.org/papers/w34255How people are using ChatGPT | OpenAIhttps://ope