プロディジは2025年9月25日(木)〜28日(日)まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のAR/VRコーナーにMetaQuest向けFPS型アクションゲーム「ザ・ラスト・リゾート：ガーディアン・オブ・コンチネント・アルファ」を出展します。 東京ゲームショウ2025 プロディジは2025年9月25日(木)〜28日(日)まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のAR/VRコーナーにMetaQuest向けFPS型アクションゲーム