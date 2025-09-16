人気モデルが６回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。１６日にインスタグラムで「今日で、６回目の結婚記念日『夫婦って、同じ方向を向くことだよ』そんな言葉を先輩ご夫妻から教わって、出会って７年、今その意味を少しずつ実感しています」と伝えたのは、“くみっきー”ことモデルの舟山久美子。「どんなときも支え合い、励まし合い、選び合い、伝え合う。家族みんなが迷わないように、お互いが目印でいられるように