◆大相撲秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）の付け人を務める西三段目３６枚目・道轟（どうごう、放駒）と同３７枚目・藤宗（ふじそう、二所ノ関）が直接対決。道轟が押し出して初白星を挙げた。横綱の身の回りの支度や世話をする付け人は基本的には同じ部屋の幕下以下の力士が担うが、足りない場合は同じ一門の他の部屋から借りる。大の里の場合、放駒部屋の道轟と東序二段７枚目の流馬になって