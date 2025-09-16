「保険見直し本舗」の看板＝16日午前、東京都千代田区米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）が、保険選びや見直しができる保険代理店「保険見直し本舗」を運営する保険見直し本舗グループ（東京）を買収したことが16日、分かった。保険代理店業界は不祥事続発で変革が求められており、KKRはさらなる買収や提携による再編も視野に入れている。公式サイトによると、保険見直し本舗は全国の商業施設などに約36