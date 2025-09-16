能登半島地震を受け、石川県羽咋市に開設された福祉避難所の運営経費約1560万円を不正受給したとして、市は16日、詐欺の疑いで、社会福祉法人「弘和会」（同県輪島市）の畝和弘前理事長に対する告訴状を羽咋署に提出した。市によると、同日受理された。市によると、羽咋市内にある弘和会の施設は2021年に市の福祉避難所に指定され、地震発生直後から今年3月まで、高齢者らを受け入れた。昨年12月、勤務実態のない人件費が請求