エクスペディアは、「秋の大感謝セール」を9月16日から10月20日まで開催する。日本を含む世界各地の対象ホテルの宿泊料金やパッケージ商品が25％以上割安になる。宿泊期間は2026年3月31日まで。会員のみが対象となる。設定ホテルと宿泊代金の一例は、アウトリガー ワイキキ ビーチ リゾートが39,220円から、ルブアステートタワーが20,928円から、モンドリアン シンガポール ダクストンが27,375円から、ホテル アンジェレノが29,738