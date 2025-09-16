PayPayは、PayPayアプリが海外で使える「海外支払いモード」を9月下旬以降に開始する。まずは韓国から利用できるようになる。 「海外支払いモード」では、「Alipay+」加盟店での決済に加え、個人間送金や残高チャージなどの主要機能を海外でも利用できる。支払った金額を日本円で確認できるほか、PayPayポイントも貯まる。利用できるのは本人確認を完了したユーザーのみ。 渡航先に