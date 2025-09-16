¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ½÷Í¥¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤È¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Èµ­¤·¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Æ¡×¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ø@kanako._.enomoto ¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤°ì¸À¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Îº´