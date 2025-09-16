◇ナ・リーグドジャース5─6フィリーズ（2025年9月15日ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（34）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。頭部死球の影響で2試合ぶりの先発出場となった一戦の5回に6試合ぶりの一発となる一時勝ち越しの今季18号を放った。しかし、試合はポストシーズンのライバルとなるフィリーズに逆転負けを喫し、フィリーズは今季大リーグ一番乗りで