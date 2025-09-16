16日、林芳正官房長官が会見にて出馬意向を正式表明した。【映像】林官房長官が出馬意向を正式表明林氏は冒頭「石破総理を最後までお支えする、これが大事なことだと思っており、この1年弱、私なりに一生懸命お支えしてきたつもりだった。だが、退任をされるということで、非常に申し訳ない、残念な気持ちだが、この気持ちを受け継いで、しっかりとこの党をリードし、この国の舵取りをとってまいりたい、そういう決断を固めさ