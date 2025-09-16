Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï16Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Ç¡¢³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÎÎÍ­¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥10ÀÉ°Ê¾å¤¬ÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù¹ð¤äÊü¿å¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥1ÀÉ¤¬¡Ö·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¡¢´í¸±¤ÊÊýË¡¤Ç¸Î°Õ¤ËÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¾×ÆÍ