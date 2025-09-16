世界で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマスランド」(山梨県富士吉田市・富士急ハイランド内)では、2025年9月20日(土)より秋のイベント「トーマスランド HALLOWEEN 2025」がスタート！「いたずらおばけとハッピーハロウィン」をテーマに、パーク内がハロウィン一色に彩られる。【写真】「トーマスランド」のハロウィンイベントや限定メニューを見る「トーマスランド HALLOWEEN 2025」が2025年9月20日(土)か